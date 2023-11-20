Российская авиация ударила по пяти бригадам ВСУ Российская авиация нанесла удары по пяти бригадам ВСУ на Купянском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолеты оперативно-тактической авиации РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по местам временного расположения пяти бригад армии Украины на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы группировки войск «Запад» Сергея Зыбинского.

В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи самолетов оперативно-тактической авиации группировки войск «Запад» нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных бригад и 101-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки, — рассказал он.

По его словам, ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 осуществили авиаудары по живой силе и военной технике 14-й и 32-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады возле населенных пунктов Берестовое, Ивановка и Стельмаховка.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что бойцы группировки «Центр» при поддержке армейской авиации отразили атаку штурмовиков из спецназа «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным ведомства, атака была совершена южнее населенного пункта Кузьмино на Купянском направлении в ЛНР.