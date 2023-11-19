Российские военные развернули «азовцев» в зоне СВО Минобороны: ВС России отразили атаку бригады «Азов» на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Бойцы группировки «Центр» при поддержке армейской авиации отразили атаку штурмовиков из спецназа «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), говорится в свежей сводке Минобороны РФ. По данным ведомства, атака была отражена южнее населенного пункта Кузьмино на Купянском направлении в ЛНР. В Минобороны уточнили, что за сутки на этом направлении российские военные нанесли огневое поражение пяти бригадам ВСУ.

На Краснолиманском направлении <...> отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения «Азов» южнее населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики, — говорится в сообщении.

Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки превысили 240 человек, на Южно-Донецком — до 145 военнослужащих Украины, на Запорожском направлении потери противника составили более 100 военных. Кроме того, военнослужащие российской армии поразили склады боеприпасов ВСУ в Кировоградской и Киевской областях.

Системы ПВО России перехватили два снаряда систем HIMARS и «Ольха», уничтожили 31 украинский беспилотник за сутки, а также ликвидировали польскую самоходку Krab, а также гаубицу «Мста-Б» и Д-30. Также украинские военные за сутки лишились десятка автомобилей и другой техники.

Военный корреспондент Юрий Котенок ранее выложил кадры с уничтоженным нидерландским БТР YPR-765 в районе Бахмута. Он отметил, что о поставках данных бронетранспортеров было объявлено почти сразу же после начала СВО. Котенок добавил, что перед отправкой на Украину с БТР демонтировали штатное вооружение, что вызвало поток недовольства со стороны «бандеровской публики».