Стало известно о гибели британского наемника в зоне СВО Onet: присоединившийся к ВСУ наемник из Британии погиб под Первомайским

Фото: МО Украины

Один британский наемник погиб в зоне СВО в районе населенного пункта Первомайское 13 ноября, сообщил портал Onet. По данным портала, еще двое бойцов из Польши получили ранения.

Один из раненых поляков рассказал порталу, что на месте столкновения велся «интенсивный огонь». Другой наемник получил тяжелые ранения и уже доставлен в больницу.

Ранее сообщалось о двух грузинских наемниках из Иностранного легиона ВСУ, которые заблудились и случайно вышли на позиции ВС России под Кременной в ЛНР. Как оказалось, они были снайперами и шли менять на позициях бразильцев.

Минобороны РФ также опубликовало видео признания другого наемника-снайпера из Грузии. Он рассказал, что ВСУ обещали ему платить по $300 за каждого убитого российского военнослужащего.

Военный корреспондент Александр Сладков отметил, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезными проблемами, если не жалеют даже иностранных наемников. Так журналист прокомментировал информацию о том, что бойцы ВС России взяли в плен несколько наемников ВСУ. Сладков уверен, что в будущем пленных «будет еще больше».

Военкор уточнил, что в украинской армии еще есть человеческий ресурс, однако ВСУ успели растратить резервы. Сил маневрировать и идти вперед осталось мало, поэтому на передний край «выползают и попадают в плен» иностранные наемники, написал Сладков.