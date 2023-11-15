«Будет еще больше»: военкор прокомментировал пленение иностранных наемников Сладков: у ВСУ дела плохи, раз импортных ребят уже не жалеют

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезными проблемами, если не жалеют даже иностранных наемников, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Так журналист прокомментировал информацию о том, что бойцы ВС России взяли в плен несколько наемников ВСУ. Сладков уверен, что в будущем пленных «будет еще больше».

Снайпера наши взяли, да еще грузинского. Интересное кино. Живым взяли. Редкость редкостная. Значит, совсем у ВСУ дела плохи, импортных ребят уже не жалеют. Это хорошо, совсем выдыхаются, — пишет журналист.

Военкор уточнил, что в украинской армии еще есть человеческий ресурс, однако ВСУ успели растратить резервы. Сил маневрировать и идти вперед осталось мало, поэтому на передний край «выползают и попадают в плен» иностранные наемники, написал Сладков.

Теперь вот живыми берут. Для меня это означает одно: пленных теперь будет еще больше. Надо думать, как их применять, — отмечает Сладков.

Ранее сообщалось о двух грузинских наемниках из Иностранного легиона ВСУ, которые заблудились и случайно вышли на позиции ВС России под Кременной в ЛНР. Как оказалось, они были снайперами и шли менять на позициях бразильцев.

Накануне Минобороны РФ опубликовало видео признания другого наемника-снайпера из Грузии. Он рассказал, что ВСУ обещали ему платить по $300 за каждого убитого российского военнослужащего.