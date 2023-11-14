Наемник из Грузии назвал цену, обещанную ВСУ за жизнь российского солдата Наемник из Грузии рассказал об обещанных ВСУ $300 за убитого российского солдата

Фото: МО РФ

Георгий Гоглидзе

Минобороны РФ опубликовало видео признания военнопленного, гражданина Грузии Георгия Гоглидзе, где он говорит, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обещали ему как наемнику платить по $300 за каждого убитого российского военнослужащего. По словам мужчины, его завербовали на территории Германии.

Гоглидзе подписал контракт с ВСУ на прохождение службы во 2-м интернациональном легионе. Предварительно он прошел обучение под руководством инструкторов из США, Франции, ФРГ и Польши.

В начале ноября стало известно, что российские военнослужащие вступили в бой со снайперами — французскими наемниками — в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Разведчики подразделения ВДВ отметили, что видели на этой территории много наемников, в том числе афроамериканцев, граждан Польши, а также вооружения стран НАТО.

Ранее подразделения ВС РФ нанесли артиллерийский удар по пункту временной дислокации ВСУ с наемниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. Там находилось около 50 иностранных наемников и пять единиц военной автомобильной техники.

В конце октября в канализации на полигоне в подконтрольной Киеву части Запорожской области нашли тело пропавшего британского наемника Дэниела Берка. Предположительно, его случайно застрелил сослуживец.