Российские десантники вступили в бой со снайперами из Франции в зоне СВО МО: разведчики ВДВ РФ вступили в бой с французскими снайперами в районе Работино

Фото: МО РФ

Разведчики из подразделения Воздушно-десантных войск России вступили в бой со снайперами из числа французских наемников в зоне проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. По данным ведомства, боевое столкновение произошло в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Разведчики признаются, что они видели много наемников и вооружения стран НАТО в районе села.

Нам встречались наемники-афроамериканцы, поляки, французы были. Мы когда доходили до края села, снайперы-французы уже были из легиона. Вооружения натовского было очень много найдено в селе, мы сжигали все в подвалах, — рассказал один из российских военнослужащих.

Боец подчеркнул, что командование Вооруженных сил Украины отправляет к Работино много людей и техники. При этом он отметил, что на штурм российских позиций отправляют преимущественно мобилизованных граждан с низким уровнем подготовки.

Как сообщалось ранее, российские десантники получат новые дальнобойные снайперские винтовки МЦ-566. Она продемонстрировала высокую кучность в ходе испытаний. Кроме того, винтовка МЦ-566 оснащена планками Пикатини, позволяющими устанавливать на нее различные приспособления.