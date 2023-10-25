ВДВ вооружили новейшей дальнобойной винтовкой МЦ-566: как она выглядит Новый снайперский комплекс по кучности превосходит знаменитую винтовку СВД

Фото: Пресс-служба АО «КБП»

Спецподразделения ВДВ получили в своё распоряжение дальнобойную винтовку МЦ-566.

Винтовка МЦ-566 обладает хорошими показателями кучности — 0,5 МОА (Minute Of Angle, угловая минута), это означает, что на контрольной дальности в 100 метров попадания пули отклоняются от точки прицеливания не больше, чем на 1,27 см. Чем меньше значение МОА — тем точнее огонь оружия. Популярная снайперская винтовка Драгунова СВД показывает при стрельбе значение в 1 МОА.

МЦ-566 является модульным стрелковым комплексом с большим количеством креплений типа «планка Пикатини» для различного дополнительного оборудования: оптико-электронного или для эргономичных накладок. Складной приклад, который в сложенном виде не препятствует ведению огня, является важным фактором для подразделений ВДВ при проведении десантирования.

Как отмечают разработчики, МЦ-566 прошла проверку в реальных боевых действиях в ходе СВО — пробную партию винтовок передали подразделениям добровольцев в составе ВС РФ. Отзывы бойцов оказались положительными, а их замечания были учтены при изготовлении серийной партии оружия для ВДВ.