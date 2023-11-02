Появилось видео удара по ВСУ и иностранным наемникам в Херсонщине

Фото: МО РФ

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Telegram-канал «Херсонский вестник» опубликовал видео артиллерийского удара по пункту временной дислокации ВСУ с иностранными наемниками на правом берегу Днепра. Цели поразили военнослужащие российской группировки войск «Днепр». Минобороны РФ не комментировало эту информацию

На кадрах видно большое количество дыма над местом расположения сил противника, попавшего под огонь артиллерии ВС России. По информации канала, в пункте временной дислокации на правобережье Херсонской области располагалось около 50 иностранных наемников и пять единиц военной автомобильной техники.

Ранее разведчики ЗВО поразили американский бронированный автомобиль Humvee, переданный ВСУ западными партнерами. Бронеавтомобиль был обнаружен военнослужащими 1-й гвардейской танковой армии на Купянском направлении, украинскую машину уничтожили с помощью российского дрона-камикадзе «Ланцет».

Минобороны России ранее опубликовало видео уничтожения движущегося танка ВСУ, пораженного ударом FPV-дрона. На представленных кадрах видно, как незадолго до подрыва украинская бронемашина вела огонь, после атаки БПЛА танк загорелся и вышел из строя.