Опубликовано видео уничтожения российским дроном движущегося танка ВСУ Минобороны РФ показало кадры уничтожения танка ВСУ российским дроном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России опубликовало видео уничтожения движущегося танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) FPV-дроном. На кадрах, которые приводят РИА Новости, бронемашина ведет огонь. После последнего для нее выстрела в нее прилетает БПЛА. Танк загорается и останавливается.

Танк ВСУ, ведущий огонь на ходу, был уничтожен точным ударом FPV-дрона, — говорится в описании к видео.

Ранее бойцы российского добровольческого батальона «Скиф» нанесли удары по позициям украинских артиллеристов в районе Соледара. В результате уничтожен склад с боеприпасами. Командир минометной батареи «Скифа» с позывным Курган отметил, что удары по позициям ВСУ наносились из 82-мм миномета. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Также во вторник, 31 октября, Telegram-канал SHOT сообщил об обстреле из танка российского села в Брянской области. Как отмечается, это произошло минувшей ночью, обстрелу подверглось село Случевск. Оно расположено примерно в километре от границы с Украиной. ВСУ выпустили по нему два 125-миллиметровых снаряда. Мирные жители не пострадали, разрушений нет. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.