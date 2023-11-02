Российские разведчики поразили американский Humvee в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский многоцелевой автомобиль «Хаммер HMMWV» M988, представленный на выставке трофеев

Разведчики Западного военного округа (ЗВО) успешно поразили американский бронированный автомобиль Humvee, переданный Вооруженным силам Украины западными партнерами, сообщает РИА Новости. По данным источника агентства, бронемашина была обнаружена военнослужащими 1-й гвардейской танковой армии на Купянском направлении. Ее поразили с помощью дрона-камикадзе «Ланцет».

Разведка 1-й гвардейской танковой армии обнаружила бронированный автомобиль Humvee, прибывший на позиции ВСУ. Беспилотным барражирующим боеприпасом «Ланцет» машина была уничтожена, — рассказал один из разведчиков.

В свою очередь представители Министерства обороны России заявили, что десантники Костромского полка ВДВ поразили другой автомобиль ВСУ в районе Артемовска. Бойцам удалось уничтожить машину с расстояния пять километров с помощью противотанкового управляемого ракетного комплекса «Корнет». После нанесения удара десантники оперативно сменили позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

Российские военнослужащие также уничтожили немецкий танк Leopard, переданный Украине странами НАТО. Он был поражен FPV-беспилотником, управляемым оператором от первого лица. Дрон попал в заднюю часть башни Leopard.