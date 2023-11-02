Минобороны РФ показало поражение немецкого танка Leopard в зоне СВО

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Немецкий боевой танк Leopard

Российские военнослужащие успешно поразили немецкий танк Leopard, переданный Вооруженным силам Украины западными партнерами, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале РИА Новости, видно, как к танку подлетает дрон-камикадзе. Он относится к классу FPV-беспилотников и управляется операторами с видом от первого лица.

По данным пресс-службы оборонного ведомства, танк Leopard пытался атаковать российские позиции на Запорожском направлении. Операторы БПЛА проследили за маршрутом движения танка, дав ему проехать вперед. После этого они направили беспилотник-камикадзе в башню танка, что позволило поразить его с первого удара. На кадрах видно, что после взрыва беспилотника башня немецкой бронемашины загорается.

Российские вооруженные силы активно применяют FPV-беспилотники для нанесения ударов по бронетехнике противника. Как сообщалось ранее, операторы дрона-камикадзе успешно поразили украинский танк Т-64 «Булат» в районе населенного пункта Спорное, расположенного в Донецкой Народной Республике. По мнению экспертов Министерства обороны Великобритании, беспилотник «Ланцет» является лучшим оружием, состоящим на вооружении российской армии.