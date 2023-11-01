Атаку FPV-дронов по украинскому танку Т-64 «Булат» показали на видео Минобороны РФ показало видео ударов FPV-дронами по танку ВСУ Т-64 «Булат»

Фото: Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные уничтожили танк Т-64 «Булат» Вооруженных сил Украины ударом FPV-беспилотника, сообщает Telegram-канал RT. Как уточняется, кадры поражения бронетехники противника, предоставило Министерство обороны РФ.

Боевую машину ВСУ подбили точным ударом в районе населенного пункта Спорное в ДНР. На записи, сделанной бортовой камерой дрона, можно увидеть, как аппарат приближается к бронемашине противника.

Также Минобороны России публиковало видео уничтожения еще одного украинского танка оператором FPV-дронов. Боевую машину подбили во время движения, когда она вела огонь.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник сообщил о переброске резервов ВСУ в Черниговскую и Сумскую области на севере Украины. По данным канала, украинское командование также готовит диверсантов к возможным новым попыткам прорыва в Брянскую область. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

28 октября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС РФ подбили четвертый за неделю танк Leopard в районе села Работино в Запорожской области. Опубликовано видео атаки, которую провели бойцы российского подразделения БОБР. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.