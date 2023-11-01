ВСУ могут готовить новые атаки диверсантов на Брянскую область «Иди и смотри»: ВСУ перебросили подразделения в Сумскую и Черниговскую области

Фото: МО Украины

ВСУ перебросили свои резервы в Сумскую и Черниговскую области на севере Украины, пишет Telegram-канал «Иди и смотри». По словам его источника, Киев может готовить новые вылазки диверсантов в Брянскую область. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Возможны новые провокации и попытки прорыва в Брянскую область, — сообщил собеседник канала.

Источник сообщил, что командование ВСУ также активно готовит диверсионно-разведывательные группы. При этом он не исключил, что украинские войска сами ждут удара российской армии с севера.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об утреннем обстреле села Свердликово в Суджанском районе со стороны ВСУ. По словам главы региона, зафиксировали пять попаданий снарядов, были повреждены пять частных домов. Никто не пострадал, владельцам поврежденных домовладений пообещали оказать помощь.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 1 ноября системами ПВО были сбиты два украинских БПЛА самолетного типа. Дроны ВСУ уничтожили в небе над Брянской и Курской областями.

По данным МО РФ, 31 октября около полуночи дежурными средствами ПВО над территорией Курской области были перехвачены еще два украинских беспилотника. В ведомстве заявили, что дроны должны были атаковать объекты на территории РФ.