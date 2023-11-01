Силы ПВО ночью уничтожили дроны ВСУ в двух российских регионах МО: в Брянской и Курской областях силы ПВО ночью уничтожили два дрона ВСУ

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Украинские военные пытались атаковать территорию России с помощью беспилотников, два аппарата были сбиты российскими системами ПВО над Брянской и Курской областями, сообщает Минобороны РФ. Дроны, запущенные с Украины в ночь на 1 ноября, были самолетного типа, уточнили в ведомстве.

В течении ночи 1 ноября пресечены попытки террористических атак киевского режима с помощью БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Минобороны РФ также сообщало о перехвате в ночь на 1 ноября двух беспилотников самолетного типа над Курской областью. В ведомстве уточнили, что целью этих БПЛА было осуществление террористической атаки по объектам на территории страны.

До этого российские военные уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов в небе над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым. В МО РФ уточнили, что БПЛА были запущены ВСУ с целью проведения террористических атак территории России.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 31 октября танк Вооруженных сил Украины обстрелял Брянскую область. Удары были нанесены по селу Случовск, расположенному примерно в километре от границы с Украиной. По населенному пункту было выпущено два снаряда калибра 125 мм. По информации канала, мирные жители не пострадали, разрушений нет. Минобороны России не комментировало эту информацию.