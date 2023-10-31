Танк ВСУ обстрелял приграничный российский регион SHOT: танк ВСУ обстрелял село Случевск в Брянской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщает, что минувшей ночью танк ВСУ обстрелял Брянскую область. По информации канала, мирные жители не пострадали, разрушений нет. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

Канал уточняет, что обстрелу подверглось село Случевск, которое располагается примерно в одном километре от границы с Украиной. По населенному пункту было выпущено два 125-миллиметровых снаряда.

Ранее глава области Александр Богомаз сообщил, что с начала спецоперации регион подвергался обстрелам со стороны Украины 1273 раза. В результате было разрушено 37 жилых домов и еще сотни различных зданий получили повреждения. В их числе школы, детские сады, магазины, промышленные объекты и хозяйственные постройки.

До этого Минобороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать Брянскую область с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В ведомстве добавили, что все дроны были уничтожены силами российской ПВО. Telegram-канал SHOT писал, что на одном из сбитых беспилотников обнаружили взрывчатку. По данным канала, дрон нес два килограмма пластида. В Минобороны эту информацию не комментировали.