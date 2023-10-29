Российские военные уничтожили 36 беспилотников в небе над Крымом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов в небе над Крымом, сообщили в Министерстве обороны страны. Там уточнили, что БПЛА были запущены Вооруженными силами Украины с целью проведения террористических атак на российские объекты.

Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки украинских беспилотников на объекты в Орловской и Тульской областях. По данным ведомства, в ночь на 28 октября на территории России было сбито как минимум четыре дрона.

Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук ранее пригрозил уничтожить Крымский мост. Он добавил, что разрушать сооружение, чтобы «поднять настроение», нет смысла. По его словам, подрыв будет сделан тогда, «когда этого потребует ситуация».

При этом военный эксперт Василий Дандыкин рассказывал NEWS.ru, что сейчас Крымский мост защищен и с воздуха, и с земли, поэтому ВСУ не смогут уничтожить объект. По словам специалиста, Крым защищен многоуровневой и многоярусной системой, помимо этого мост находится под защитой ПВО.