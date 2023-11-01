Российские силы ПВО перехватили два беспилотника ВСУ над Курской областью

Фото: Минобороны РФ

Российская система противовоздушной обороны перехватила два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что БПЛА должны были осуществить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

31 октября около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Курской области, — отметили в пресс-службе.

Ранее российские военные уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов в небе над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым. В МО РФ уточнили, что БПЛА были запущены Вооруженными силами Украины с целью проведения террористических атак территории России.

До этого в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки украинских беспилотников на объекты в Орловской и Тульской области. По данным ведомства, в ночь на 28 октября на территории России было сбито как минимум четыре дрона.