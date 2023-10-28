ПВО отразили атаки беспилотников в Орловской и Тульской областях МО РФ: ПВО сбили четыре беспилотника в Орловской и Тульской областях

Фото: МО России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки украинских беспилотников на объекты в Орловской и Тульской областях, сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ. По данным ведомства, этой ночью на территории России было сбито как минимум четыре дрона.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о сбитом беспилотнике над территорией Курской области. Инцидент произошел вечером 27 октября. По данным оборонного ведомства, уничтоженный аппарат принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ).

До этого в военном ведомстве сообщили, что средства ПВО России перехватили над Курской областью украинский дрон самолетного типа. По данным оборонного ведомства, попытка была пресечена 26 октября примерно в 23:50. Беспилотник стал третьим, который российские средства ПВО перехватили за вечер 26 октября. Свою эффективность противовоздушная оборона ранее продемонстрировала в 19:30 и 21:00. Причем во втором случае ПВО перехватила дрон в районе города Курчатова, который расположен рядом с Курской АЭС.