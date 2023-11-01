ВСУ обстреляли село под Курском и повредили пять домов Старовойт: в результате обстрела села Свердликово были повреждены пять домов

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области/РИА Новости

Вооруженные силы Украины обстреляли село Свердликово в Суджанском районе Курской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. В результате атаки повреждения получили пять домовладений. В них выбиты стекла, посечены заборы и хозяйственные постройки.

Сегодня утром со стороны Украины обстреляно село Свердликово в Суджанском районе. Насчитали 5 прилетов <...> Повреждения в 5 домовладениях: выбиты окна, осколками посечены заборы, один сарай, кровля одного из домов, — написал Старовойт.

Губернатор уточнил, что никто из мирных жителей не пострадал. Он также пообещал оказать помощь владельцам поврежденных домов.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об обстреле Буденовского района столицы региона. В результате происшествия погибли два человека, еще 12 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших два сотрудника МЧС и три журналиста.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал об обстреле поселка Белая Березка под Брянском, где находится крупнейшее в России предприятие по производству фанеры. По данным канала, ВСУ выпустили 14 снарядов из РСЗО «Град». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.