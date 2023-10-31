Два человека погибли во время обстрела ВСУ в Донецке

Фото: МО Украины

В результате обстрела со стороны ВСУ Буденновского района Донецка погибли два человека, сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. По его словам, один из них — сотрудник МЧС. Еще 12 граждан получили ранения разной степени тяжести, в том числе два сотрудника МЧС и три журналиста.

Со стороны противника совершено 46 обстрелов, выпущено 162 боеприпаса, применялась реактивная артиллерия (в т.ч. с кассетной боевой частью), ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм (в т.ч. с кассетной боевой частью), ударный БпЛА. Под огнем ВФУ — Донецк, Горловка, Новолуганское, Ясиноватский р-н, — отметил глава региона.

Ранее Пушилин сообщил, что украинские военнослужащие предприняли безуспешную попытку атаковать позиции Вооруженных сил России в районе населенного пункта Торское в Донецкой Народной Республике. По словам главы региона, ВСУ не удалось вклиниться в позиции ВС РФ, ситуация в этой области сейчас стабильная.

До этого Пушилин рассказал о неудачной попытке ВСУ вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка. По его словам, украинские военные были частично уничтожены, а позиции ВСФ РФ на северном фланге Артемовского направления значительно улучшились — серая зона теперь расширена на сотни метров.