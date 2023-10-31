ВСУ пытались атаковать крупнейшего в России производителя фанеры SHOT: ВСУ пытались обстрелять из «Градов» Брянский фанерный комбинат

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщает, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка, где находится крупнейшее в России предприятие по производству фанеры – Брянский фанерный комбинат. По данным канала, украинские войска выпустили 14 снарядов из РСЗО «Град». Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как стало известно каналу, предприятие не пострадало, получили повреждения только несколько гаражей. О пострадавших среди работников не сообщается.

По информации канала, на комбинате работает более 500 человек. За последние пять лет объемы производства выросли на 52%, а в июле предприятие выпустило рекордные 3,5 тысячи кубометров продукции.

Глава Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале подтвердил обстрел населенного пункта. Он добавил, что погибших и раненых среди мирных жителей нет, на место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее Богомаз сообщил об обстреле села Алейниково в Стародубском районе. По его словам, населенный пункт лишился энергоснабжения. Кроме того, получили повреждения два жилых дома и три административных здания и два автомобиля. Жители села в результат обстрела не пострадали.