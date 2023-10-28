«РВ»: ВС РФ сожгли танк Leopard при отражении наступления ВСУ у Работино

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли четвертый за неделю танк Leopard при наступлении у села Работино в Запорожской области. По данным канала, опубликовавшего видео, украинскую бронетехнику уничтожили бойцы российского подразделения БОБР, специализирующегося на атаках позиций ВСУ с помощью беспилотников. В Министерстве обороны РФ пока не комментировали эти сведения.

Канал отмечает, что по танку Leopard отработали сразу два расчета: кроме подразделения БОБР свой FPV-дрон на технику противника направили военнослужащие 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии ЮВО.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что российские военные уничтожили четыре танка ВСУ Leopard между Работиным и Вербовым на Ореховском направлении. По его словам, на этом участке было задействовано около 10 единиц техники украинской армии, по ним нанесли удар дронами и тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». В МО РФ не комментировали эти сведения.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что у сел Работино и Вербовое в Запорожской области ведутся встречные бои между ВС РФ и ВСУ. По данным канала, российская пехота ЮВО и десант контратакуют противника, уничтожая десятки украинских военных. В Минобороны России эту информацию не комментировали.