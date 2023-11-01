Минобороны Великобритании назвало лучшее оружие армии России Минобороны Великобритании назвало дроны «Ланцет» лучшим оружием России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуальный барражирующий комплекс «ZALA-Ланцет»

Беспилотники-камикадзе «Ланцет» являются лучшим оружием российской армии, заявили специалисты Министерства обороны Великобритании на странице ведомства в соцсети Twitter (X). По их словам, эти дроны продемонстрировали высокую эффективность в зоне проведения специальной военной операции. Они утверждают, что появление «Ланцетов» в арсенале российской армии стало для нее «шагом вперед».

Благодаря своим атакующим возможностям «Ланцет» стал шагом вперед в том, как Россия использует эту категорию оружия, — говорится в отчете Минобороны Великобритании.

Эксперты ведомства отмечают, что российские вооруженные силы активно применяют беспилотники «Ланцет» для нанесения ударов по приоритетным целям. Речь идет, в частности, об артиллерийских позициях украинской армии. Особое внимание специалисты уделили принципу работы дрона. По их словам, «Ланцет» способен долгое время кружить над территорией противника для точной идентификации цели.

Как сообщалось ранее, российские военнослужащие уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в зоне проведения специальной военной операции с помощью «Ланцета». По словам военного корреспондента Андрея Руденко, гаубицу поразили на одном из участков Купянского направления.