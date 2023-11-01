«Ланцет» сравнял с землей британскую САУ AS-90 в зоне СВО Военкор Руденко показал кадры уничтожения САУ AS-90 в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил британскую самоходную гаубицу САУ AS-90 в зоне проведения спецоперации на Украине, кадры опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. Предположительно, самоходка была ликвидирована на Купянском направлении.

Согласно видеозаписи, позицию британской САУ обнаружил разведывательный дрон, после чего передал координаты местоположения противника. Далее на кадрах видно, как в AS-90 влетает «Ланцет» и раздается взрыв.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что российские дроны «Ланцет» стали серьезной угрозой для ВСУ. По словам экс-военнослужащего, из-за эффективной работы беспилотников-камикадзе украинской армии почти ничего не удается доставить к линии соприкосновения.

До этого на «Ланцеты» обратила внимание представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк. Она отметила, что российские военные показывают «чудеса» в увеличении дальности действия своих дронов-камикадзе «Ланцет», из-за чего в настоящее время боевые действия все чаще переходят в воздух.