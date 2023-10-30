В США рассказали о серьезной угрозе ВСУ от российского оружия Риттер: российские дроны «Ланцет» стали серьезной угрозой для ВСУ

Фото: МО РФ

Российские дроны «Ланцет» стали серьезной угрозой для ВСУ, заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. По его словам, из-за эффективной работы беспилотников-камикадзе украинской армии почти ничего не удается доставить к линии соприкосновения.

Русские заполонили украинский театр военных действий беспилотниками. <...> А новые «Ланцеты» имеют еще большую дальность действия. <...> Сейчас ВСУ не удается доставить ничего к линии фронта, — сказал он.

Ранее Риттер заявлял, что российские военнослужащие поймали Вооруженные силы Украины в ловушку под Донецком. По его словам, это позволяет ВС России двигаться к стратегической победе. При этом, как отметил эксперт, украинские силы усугубляют свое положение неправильной тактикой.

До этого бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что Вооруженные силы Украины уже потеряли две армии и прямо сейчас теряют третью, пытаясь прорвать оборону ВС РФ. По его словам, Россия тем временем активно готовится к наступлению и планирует осуществить его в ближайшее время. Эксперт добавил, что Киеву не стоило надеяться на покровительство Запада «до победного конца».