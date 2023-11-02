Российские десантники поразили машину ВСУ с расстояния пять километров Расчет «Корнета» с 5 км поразил автомобиль ВСУ под Артемовском

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов ПТРК «Корнет»

Военнослужащие гвардейского Костромского полка ВДВ успешно поразили украинский военный автомобиль в зоне специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, машина была подбита с расстояния пять километров с помощью противотанкового управляемого ракетного комплекса «Корнет». После нанесения удара десантники сменили позицию, чтобы избежать ответного огня.

В пресс-службе Минобороны РФ уточнили, что автомобиль Вооруженных сил Украины был обнаружен в районе Артемовска российскими разведчиками. Он направлялся в сторону оборонительных позиций армии России. Разведчиками было принято решение уничтожить автомобиль, пока он не достиг места назначения. Задача была поставлена расчету ПТРК «Корнет».

Заняв позицию на крыше одного из многоэтажных домов на окраине Артемовска, действуя дерзко и решительно, десантники совершили пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК и с расстояния около 5 км уничтожили автомобиль, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, системы противовоздушной обороны армии России сбили беспилотники ВСУ в районе Крымского полуострова. По данным Министерства обороны РФ, пять беспилотников перехватили над Крымом, еще один дрон был сбит над акваторией Черного моря.