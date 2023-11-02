Системы ПВО сбили беспилотники ВСУ в районе Крыма МО: системы ПВО сбили в районе Крыма шесть украинских беспилотников

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Российские системы ПВО утром 2 ноября перехватили пять украинских беспилотников над Крымом, еще один был сбит над акваторией Черного моря, сообщает в своем Telegram-канале Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, украинские дроны были самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские силы противовоздушной обороны отразили семь ракет, запущенных Вооруженными силами Украины. По его словам, снаряды противника летели в сторону Крыма.

До этого Минобороны РФ сообщило, что украинские военные пытались атаковать территорию России с помощью беспилотников, два из которых были сбиты российскими системами противовоздушной обороны над Брянской и Курской областями.

1 ноября в Севастополе два раза за день объявлялась воздушная тревога. Губернатор города Михаил Развожаев публиковал инструкцию с рекомендациями, что необходимо делать в такой ситуации. Он призывал жителей Севастополя принять меры предосторожности, в том числе по возможности отправиться в ближайшее укрытие.