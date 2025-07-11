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11 июля 2025 в 18:45

Летавшая на военном самолете блогерша угрожала экс-мужу отправкой на СВО

Baza: летавшая на военном самолете блогерша грозилась отправить экс-мужа на СВО

Мария Шалаева Мария Шалаева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что блогерша Мария Шалаева, которая снимала свой полет на военном самолете в Ростов, угрожала бывшему мужу Сергею отправкой в зону Специальной военной операции. По информации инсайдеров, пара рассталась в декабре прошлого года, их общий ребенок остался с матерью.

После появления у Марии нового возлюбленного, бывшие супруги стали часто ссориться, передают авторы канала. Сергею не нравилось, что блогерша активно летает на самолетах Минобороны вместе с ребенком, подчеркнули инсайдеры. По информации канала, в ответ Шалаева угрожала ему сделать что угодно, даже отправить на СВО.

Я в шоке, что это допускают, что гражданские люди и тем более дети летают на военных самолетах. Мария мне сама прислала фотографии с самолета, чтобы похвастаться. А сегодня я должен был забрать ребенка, но Мария мне сказала, что он вдруг заболел, — поделился Сергей.

Ранее генерал-майор авиации Владимир Попов допустил, что из-за блогерши может начаться расследование. Он также не исключил, что после инцидента с Шалаевой будет дано указание запретить все полеты на закрытый аэродром в Ростове.

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