Жена Джигана в торчащих из-под одежды стрингах станцевала на концерте Крида Самойлова пришла на концерт Крида в Москве в черном бюстгальтере и стрингах

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова пришла на концерт певца Егора Крида в черном бюстгальтере и выглядывающих из-под одежды стрингах. На опубликованных в Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадрах видно, что блогер также выбрала для мероприятия укороченную накидку с длинными рукавами и брюки.

К своему смелому образу инфлюенсер добавила массивные цепи и каффы. Кроме того, знаменитость аккуратно уложила длинные волосы и сделала макияж с угольно-черными стрелками и матовой коричневой помадой. Открытый живот Самойлова украсила тонкой цепочкой.

Ранее Самойлова рассказала, что не спит в одной кровати с мужем. По ее словам, они проводят ночи в разных спальнях из-за отличий в графиках, потому что это удобнее. Однако если выходные у звездной пары совпадают, то спят они вместе.

До этого блогер показала поклонникам нового питомца — енота Педро. Животное будет жить не в особняке, а на новой ферме, которую семейная пара в настоящее время обустраивает. Самойлова отметила, что работа на ферме «идет полным ходом».