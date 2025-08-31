День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 11:00

Жена Джигана в торчащих из-под одежды стрингах станцевала на концерте Крида

Самойлова пришла на концерт Крида в Москве в черном бюстгальтере и стрингах

Оксана Самойлова Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова пришла на концерт певца Егора Крида в черном бюстгальтере и выглядывающих из-под одежды стрингах. На опубликованных в Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадрах видно, что блогер также выбрала для мероприятия укороченную накидку с длинными рукавами и брюки.

К своему смелому образу инфлюенсер добавила массивные цепи и каффы. Кроме того, знаменитость аккуратно уложила длинные волосы и сделала макияж с угольно-черными стрелками и матовой коричневой помадой. Открытый живот Самойлова украсила тонкой цепочкой.

Ранее Самойлова рассказала, что не спит в одной кровати с мужем. По ее словам, они проводят ночи в разных спальнях из-за отличий в графиках, потому что это удобнее. Однако если выходные у звездной пары совпадают, то спят они вместе.

До этого блогер показала поклонникам нового питомца — енота Педро. Животное будет жить не в особняке, а на новой ферме, которую семейная пара в настоящее время обустраивает. Самойлова отметила, что работа на ферме «идет полным ходом».

Оксана Самойлова
знаменитости
концерты
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пушилин объявил о заходе разведгруппы в Димитров ДНР
Ученые озвучили, когда выброшенная Солнцем плазма дойдет до Земли
Названо число российских альпинистов, спасенных в горах Казахстана
Удар по жилому дому в Белгороде: как ВСУ атакуют Россию 31 августа
«Совершенно невероятно»: в ФРГ перед выборами умерли сразу четыре кандидата
Скончалась легендарная «железная бабушка» Мария Колтакова
ВС России нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ под Днепропетровском
«У людей даже нет воды»: в Болгарии взбесились из-за призыва помочь Украине
На Урале проверят нападение на девочку в поезде
В Балашихе на складах разгорелся мощный пожар: что известно, пострадавшие
Парашютист разбился насмерть в одном из топовых аэроклубов
Медведев и тренер Сервара прекратили свое «фантастическое приключение»
«Если честно»: Мантуров о покупках на маркетплейсах
Полицейские подстрелили подростка во время погони в Татарстане
На Западе увидели важный нюанс в организации саммита ШОС и Парада в Пекине
Названа самая недооцененная валюта в мире
Назван крупный военный объект, по которому Россия ударила под Одессой
Принц Гарри встретится с отцом впервые почти за два года
Назван куратор нового управления в Кремле
Стало известно, каким категориям граждан положены выплаты к 1 сентября
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.