Рак поджелудочной железы: почему так опасен, как предотвратить, симптомы

Рак поджелудочной железы — один из самых сложных и агрессивных видов онкологии. Его называют «тихим убийцей», потому что на ранних стадиях он часто протекает бессимптомно, а когда проявляется, бывает уже поздно. NEWS.ru поговорил с терапевтом Видновской больницы Заремой Тен и выяснил, как вовремя выявить потенциально смертельный недуг.

Почему рак поджелудочной железы так опасен

Поджелудочная железа выполняет две ключевые функции: вырабатывает пищеварительные ферменты и производит гормоны, включая инсулин. Более 95% злокачественных опухолей развиваются из клеток, отвечающих за выработку ферментов. Новообразование может долгое время оставаться незамеченным из-за глубокого расположения органа. К моменту появления симптомов оно часто успевает прорасти в соседние структуры и дать метастазы, что делает лечение крайне затруднительным.

Симптомы рака поджелудочной железы

Коварство заболевания заключается в том, что его ранние стадии бессимптомны. Когда сигналы появляются, они часто неспецифичны и могут маскироваться под другие болезни ЖКТ.

Самый характерный признак — пожелтение кожи и склер глаз, темная моча и светлый кал. Данные симптомы возникают из-за сдавления опухолью желчных протоков;

Тупая, ноющая боль, которая часто отдает в спину и может усиливаться ночью или в положении лежа на спине;

Резкая потеря веса и аппетита происходит без видимой причины и усилий;

Проблемы с пищеварением: тошнота, рвота, диарея, особенно после жирной пищи. Развивается стеаторея — «жирный», зловонный стул из-за недостатка пищеварительных ферментов;

Внезапно развившийся диабет II типа, особенно у людей с нормальным весом и без факторов риска. Опухоль может разрушать инсулин-продуцирующие клетки;

Общая слабость и апатия.

Наличие одного или даже нескольких симптомов не означает, что у вас рак. Но это веский повод немедленно обратиться к гастроэнтерологу для тщательного обследования.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто входит в группу риска по раку поджелудочной железы

Понимание факторов риска — первый шаг к осознанной профилактике. Риск резко возрастает после 60 лет. Один из самых значимых управляемых факторов — курение. У курильщиков риск развития РПЖ в два-три раза выше.

Семейный анамнез и генетика: наличие РПЖ у двух и более близких родственников, а также наследственные синдромы (мутации в генах BRCA1/2, синдром Линча).

Длительное воспаление поджелудочной железы значительно повышает риск. Сахарный диабет II типа является и фактором риска, и возможным симптомом.

Ожирение и малоподвижный образ жизни отрицательно влияют на поджелудочную железу и увеличивают риск развития РПЖ. Еще один фактор — неправильное питание. Диета с обилием красного мяса, переработанных продуктов и насыщенных жиров.

Чем опасен рак поджелудочной железы при отказе от лечения

Без лечения болезнь неуклонно прогрессирует, приводя к тяжелейшим последствиям:

Метастазирование: распространение рака в печень, легкие, брюшину;

Механическая желтуха: закупорка желчных путей приводит к тяжелой интоксикации;

Кахексия: крайнее истощение организма из-за нарушения пищеварения и раковой интоксикации;

Дуоденальная непроходимость: прорастание опухоли в двенадцатиперстную кишку нарушает прохождение пищи;

Тромбозы и тромбоэмболия легочной артерии: рак поджелудочной железы повышает свертываемость крови.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как снизить риск рака поджелудочной железы

Так как эффективного скрининга для широких масс нет, профилактика становится главной стратегией.

Полный отказ от курения. Это самое эффективное действие, которое вы можете предпринять для снижения риска рака поджелудочной железы; Контроль веса и физическая активность. Поддержание здорового индекса массы тела и регулярные упражнения не менее 150 минут в неделю помогают снизить риск на 30–40%; Здоровый рацион — ваша лучшая защита. Основа: фрукты, овощи (особенно крестоцветные — брокколи, цветная капуста), цельнозерновые продукты. Белок: предпочтение следует отдавать птице, рыбе, растительным источникам белка (бобовые). Ограничьте сахар, рафинированные углеводы, насыщенные и трансжиры; Снизьте потребление алкоголя. Злоупотребление спиртным — прямая дорога к хроническому панкреатиту, а значит, и к повышению риска онкологии; Контроль за диабетом. Если у вас есть диабет II типа, строгий контроль уровня сахара в крови важен не только сам по себе, но и как мера потенциальной онкопрофилактики; Знание семейной истории. Если в вашей семье были случаи рака поджелудочной железы, груди, яичников или толстой кишки, обсудите с врачом возможность генетического консультирования. Для лиц из групп очень высокого риска могут быть рекомендованы регулярные обследования: МРТ, эндоскопическое УЗИ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как жить, если диагноз уже поставлен

Услышать этот диагноз — шок. Но ваши действия критически важны. Следует не сдаваться и искать экспертов. Рак поджелудочной — узкоспециализированная область. Лечение должно проходить в крупном онкоцентре, где есть мультидисциплинарная команда: онкохирург, химиотерапевт, радиотерапевт и нутрициолог. Необходимо определить стадию болезни, тип опухоли и ее молекулярно-генетический профиль, так как это влияет на выбор терапии. В зависимости от стадии это может быть: хирургическое лечение, химио- или лучевая терапия, а также таргетная терапия и иммунотерапия.

Уделите максимум внимания питанию. Нутритивная поддержка — это не вспомогательная, а основная часть лечения. Часто требуется консультация диетолога, прием ферментных препаратов для улучшения пищеварения, а в сложных случаях — установка зонда для энтерального питания. Не допускайте потери веса.

Помощь психоонколога, группы поддержки для пациентов и их семей жизненно необходимы для сохранения моральных сил в этой непростой борьбе. Рак поджелудочной железы — грозный диагноз, но не повод для капитуляции.

