Рак поджелудочной железы: почему так опасен, как предотвратить, симптомы

Рак поджелудочной железы — один из самых сложных и агрессивных видов онкологии. Его называют «тихим убийцей», потому что на ранних стадиях он часто протекает бессимптомно, а когда проявляется, бывает уже поздно. NEWS.ru поговорил с терапевтом Видновской больницы Заремой Тен и выяснил, как вовремя выявить потенциально смертельный недуг.
Почему рак поджелудочной железы так опасен
Поджелудочная железа выполняет две ключевые функции: вырабатывает пищеварительные ферменты и производит гормоны, включая инсулин. Более 95% злокачественных опухолей развиваются из клеток, отвечающих за выработку ферментов. Новообразование может долгое время оставаться незамеченным из-за глубокого расположения органа. К моменту появления симптомов оно часто успевает прорасти в соседние структуры и дать метастазы, что делает лечение крайне затруднительным.
Симптомы рака поджелудочной железы
Коварство заболевания заключается в том, что его ранние стадии бессимптомны. Когда сигналы появляются, они часто неспецифичны и могут маскироваться под другие болезни ЖКТ.
- Самый характерный признак — пожелтение кожи и склер глаз, темная моча и светлый кал. Данные симптомы возникают из-за сдавления опухолью желчных протоков;
- Тупая, ноющая боль, которая часто отдает в спину и может усиливаться ночью или в положении лежа на спине;
- Резкая потеря веса и аппетита происходит без видимой причины и усилий;
- Проблемы с пищеварением: тошнота, рвота, диарея, особенно после жирной пищи. Развивается стеаторея — «жирный», зловонный стул из-за недостатка пищеварительных ферментов;
- Внезапно развившийся диабет II типа, особенно у людей с нормальным весом и без факторов риска. Опухоль может разрушать инсулин-продуцирующие клетки;
- Общая слабость и апатия.
Наличие одного или даже нескольких симптомов не означает, что у вас рак. Но это веский повод немедленно обратиться к гастроэнтерологу для тщательного обследования.
Кто входит в группу риска по раку поджелудочной железы
Понимание факторов риска — первый шаг к осознанной профилактике. Риск резко возрастает после 60 лет. Один из самых значимых управляемых факторов — курение. У курильщиков риск развития РПЖ в два-три раза выше.
Семейный анамнез и генетика: наличие РПЖ у двух и более близких родственников, а также наследственные синдромы (мутации в генах BRCA1/2, синдром Линча).
Длительное воспаление поджелудочной железы значительно повышает риск. Сахарный диабет II типа является и фактором риска, и возможным симптомом.
Ожирение и малоподвижный образ жизни отрицательно влияют на поджелудочную железу и увеличивают риск развития РПЖ. Еще один фактор — неправильное питание. Диета с обилием красного мяса, переработанных продуктов и насыщенных жиров.
Чем опасен рак поджелудочной железы при отказе от лечения
Без лечения болезнь неуклонно прогрессирует, приводя к тяжелейшим последствиям:
- Метастазирование: распространение рака в печень, легкие, брюшину;
- Механическая желтуха: закупорка желчных путей приводит к тяжелой интоксикации;
- Кахексия: крайнее истощение организма из-за нарушения пищеварения и раковой интоксикации;
- Дуоденальная непроходимость: прорастание опухоли в двенадцатиперстную кишку нарушает прохождение пищи;
- Тромбозы и тромбоэмболия легочной артерии: рак поджелудочной железы повышает свертываемость крови.
Как снизить риск рака поджелудочной железы
Так как эффективного скрининга для широких масс нет, профилактика становится главной стратегией.
- Полный отказ от курения. Это самое эффективное действие, которое вы можете предпринять для снижения риска рака поджелудочной железы;
- Контроль веса и физическая активность. Поддержание здорового индекса массы тела и регулярные упражнения не менее 150 минут в неделю помогают снизить риск на 30–40%;
- Здоровый рацион — ваша лучшая защита. Основа: фрукты, овощи (особенно крестоцветные — брокколи, цветная капуста), цельнозерновые продукты. Белок: предпочтение следует отдавать птице, рыбе, растительным источникам белка (бобовые). Ограничьте сахар, рафинированные углеводы, насыщенные и трансжиры;
- Снизьте потребление алкоголя. Злоупотребление спиртным — прямая дорога к хроническому панкреатиту, а значит, и к повышению риска онкологии;
- Контроль за диабетом. Если у вас есть диабет II типа, строгий контроль уровня сахара в крови важен не только сам по себе, но и как мера потенциальной онкопрофилактики;
- Знание семейной истории. Если в вашей семье были случаи рака поджелудочной железы, груди, яичников или толстой кишки, обсудите с врачом возможность генетического консультирования. Для лиц из групп очень высокого риска могут быть рекомендованы регулярные обследования: МРТ, эндоскопическое УЗИ.
Как жить, если диагноз уже поставлен
Услышать этот диагноз — шок. Но ваши действия критически важны. Следует не сдаваться и искать экспертов. Рак поджелудочной — узкоспециализированная область. Лечение должно проходить в крупном онкоцентре, где есть мультидисциплинарная команда: онкохирург, химиотерапевт, радиотерапевт и нутрициолог. Необходимо определить стадию болезни, тип опухоли и ее молекулярно-генетический профиль, так как это влияет на выбор терапии. В зависимости от стадии это может быть: хирургическое лечение, химио- или лучевая терапия, а также таргетная терапия и иммунотерапия.
Уделите максимум внимания питанию. Нутритивная поддержка — это не вспомогательная, а основная часть лечения. Часто требуется консультация диетолога, прием ферментных препаратов для улучшения пищеварения, а в сложных случаях — установка зонда для энтерального питания. Не допускайте потери веса.
Помощь психоонколога, группы поддержки для пациентов и их семей жизненно необходимы для сохранения моральных сил в этой непростой борьбе. Рак поджелудочной железы — грозный диагноз, но не повод для капитуляции.
Читайте также:
Адская головная боль, апатия, инсульт: как избежать мигрени, чем опасна
Радикулит — симптомы, профилактика, как лечить: клинические рекомендации
Что делать, если у ребенка аллергия: клинические рекомендации иммунолога
Как вовремя распознать рак и диабет: обязательные анализы после 70 лет