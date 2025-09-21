«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 02:15

В России могут изменить правила медицинского страхования для мигрантов

Минздрав предложил дать иностранным работникам права в сфере ОМС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения России подготовило законопроект, предусматривающий предоставление трудовым мигрантам доступа к программе ОМС, передает ТАСС. Уточняется, что реформа не касается высококвалифицированных специалистов, они уже имеют особые условия.

[Проектом федерального закона] предусматривается <…> урегулирование вопроса приобретения прав в сфере обязательного медицинского страхования лицами, <…> временно пребывающими и осуществляющими трудовую деятельность на территории Российской Федерации иностранными гражданами, — заявили в министерстве.

Отдельным положением документа закрепляются полномочия страховых организаций в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, дополнили представители Минздрава. Отмечается, что реформа направлена на стандартизацию ОМС всех категорий трудящихся в России.

Ранее вице-президент ВСС Роман Щеглеватых рассказал, что полис обязательного медицинского страхования часто аннулируют из-за ошибок в данных, страховые компании зафиксировали около 30 тысяч неточностей в личной информации о россиянах. Для решения проблемы с аннулированием полиса нужно обратиться в страховую медорганизацию, подчеркнул он.

Минздрав
мигранты
ОМС
законопроекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шатилова оценила просьбу певца SHAMAN не голосовать за его номер
Зарплаты военных и силовиков изменятся осенью этого года
«Что-то плохое»: Трамп пригрозил Афганистану по поводу авиабазы Баграм
В России могут резко увеличить штрафы за одно действие в подъездах
Разведчики РФ обнаружили редкий танк ВСУ под Херсоном
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 21 сентября, опять потепление?
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
Победитель «Интервидения» рассказал, как ему помог SHAMAN
ВС РФ разгромили укрепрайоны ВСУ у Константиновки за неделю
«Интервидение-2025»: кто победил, какое место занял SHAMAN, призы
Древняя достопримечательность частично обрушилась в Дагестане
В России могут изменить правила медицинского страхования для мигрантов
Рак поджелудочной железы: почему так опасен, как предотвратить, симптомы
У Умерова нашли 4 виллы во Флориде: как чиновники Украины наживаются на СВО
«Скандально»: Вучич заявил, что послы Запада испугались визита Белоусова
Скончался известный российский кинооператор
Стубб раскрыл позицию Европы по поводу интересов России по Украине
Сайт аэропорта Пулково заработал после кибератаки
Получал оргазм от убийств: бродяга с тростью душил женщин по всей стране
В Дербенте из-за возгорания в девятиэтажке эвакуировали 200 человек
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.