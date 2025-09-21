В России могут изменить правила медицинского страхования для мигрантов

Министерство здравоохранения России подготовило законопроект, предусматривающий предоставление трудовым мигрантам доступа к программе ОМС, передает ТАСС. Уточняется, что реформа не касается высококвалифицированных специалистов, они уже имеют особые условия.

[Проектом федерального закона] предусматривается <…> урегулирование вопроса приобретения прав в сфере обязательного медицинского страхования лицами, <…> временно пребывающими и осуществляющими трудовую деятельность на территории Российской Федерации иностранными гражданами, — заявили в министерстве.

Отдельным положением документа закрепляются полномочия страховых организаций в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, дополнили представители Минздрава. Отмечается, что реформа направлена на стандартизацию ОМС всех категорий трудящихся в России.

Ранее вице-президент ВСС Роман Щеглеватых рассказал, что полис обязательного медицинского страхования часто аннулируют из-за ошибок в данных, страховые компании зафиксировали около 30 тысяч неточностей в личной информации о россиянах. Для решения проблемы с аннулированием полиса нужно обратиться в страховую медорганизацию, подчеркнул он.