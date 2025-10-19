Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 10:27

Золотой запас России вырос более чем на $142 млрд

Ценовой рост на золото за два года принес России более $142 млрд

Фото: Gennadii Khameliyanin/Global Look Press

За последние два года рост цен на золото принес России доход в размере $142 млрд, передает РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ. По состоянию на 1 октября 2023 года, запасы золотых слитков оценивались в $140,5 млрд. К 1 октября 2025 года их объем возрос до $282,1 млрд.

Стоимость золотых резервов возросла из-за удвоения цен на драгоценные металлы. Если ранее тройская унция золота стоила $1,8 тыс. (145,7 тыс. рублей), то теперь ее цена достигла $4,3 тыс. (348,2 тыс. рублей). Однако в физическом выражении запас драгметалла сократился на 0,2 млн тройских унций, что эквивалентно примерно 6,2 тонны. На начало октября доля золота в резервах достигла 39,5%, что соответствует $431,1 млрд.

Ранее стоимость декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex достигла исторического максимума, превысив отметку в $4250 (335 тыс. рублей) за тройскую унцию. При этом цены на фьючерсы на серебро с поставкой в декабре 2025 года сначала снизились, но затем показали рост и обновили исторический максимум. В целом на рынке драгоценных металлов наблюдается нестабильность цен.

