31 августа 2025 в 13:24

Дрон ВСУ ранил водителя автомобиля в Белгородской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В селе Новоалександровка Борисовского района в результате атаки украинского дрона пострадал водитель автомобиля, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По данным источника, мужчина самостоятельно обратился в Борисовскую центральную районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

В селе Новоалександровка Борисовского района вражеский дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранен водитель. <…> У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения спины, руки и голени, — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что транспортное средство также получило повреждения. После первичного осмотра пострадавшего направят в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

Ранее украинские военные атаковали девять муниципалитетов Белгородской области 136 беспилотниками. По информации Гладкова, медицинская помощь потребовалась девяти мирным жителям, включая ребенка. Наибольшее количество атак пришлось на Белгородский, Борисовский и Валуйский районы.

