Как легко постирать вещи в поездке: инструкция для путешественников

Путешествия — это яркие впечатления, новые места и незабываемые эмоции. Но есть одна бытовая проблема, которая может омрачить любой отпуск, — грязная одежда. Не всегда есть возможность найти прачечную или пользоваться услугами отеля. В такой ситуации на помощь приходят смекалка и простые проверенные способы. В этой статье мы подробно расскажем, как стирать вещи в отпуске, в походе или в командировке, не имея под рукой стиральной машины. Мы поделимся секретами, как подготовиться к такой стирке, и дадим практические советы.

Подготовка: что взять с собой для стирки в мини-формате

Чтобы стирка в дороге не превратилась в мучение, важно подготовиться к ней заранее. Помните, что стирать придется вручную, поэтому не стоит брать с собой тяжелые и громоздкие средства. Вот что стоит положить в дорожную косметичку.

Компактное моющее средство. Лучше всего подойдут твердые мыла или концентрированные гели. Некоторые производители выпускают специальные дорожные наборы, которые содержат небольшие флаконы с жидким мылом, стиральный порошок в виде таблеток или даже сухую пасту.

Прищепки или бельевая веревка. Если в номере нет сушилки, эти простые предметы помогут высушить одежду. Веревку можно натянуть между стульями или прикрепить к шкафу.

Герметичный пакет. Это может быть пакет с зип-локом или специальный мешок для стирки. Он пригодится, если нужно замочить вещи или постирать их, не занимая раковину.

Мини-щетка. Она поможет справиться с пятнами, которые не отстираются просто так. Выбирайте мягкую щетку, чтобы не повредить ткань.

Помните, что перед тем как стирать в путешествии, необходимо отсортировать вещи по цветам. Не стирайте белые футболки вместе с темными джинсами, чтобы избежать окрашивания.

Способ 1: классическая ручная стирка в раковине или тазу

Это самый распространенный и доступный метод. Он идеально подходит для легких и небольших вещей, таких как нижнее белье, футболки или носки.

Замочите вещи. Наполните раковину или таз теплой водой. Добавьте небольшое количество моющего средства. Замочите вещи на 15–20 минут. Это поможет размягчить грязь и облегчит стирку.

Стирайте. Аккуратно потрите вещи руками, уделяя особое внимание воротникам, манжетам и пятнам. Используйте щетку для труднодоступных мест.

Полоскание. Слейте грязную воду и наполните раковину чистой. Прополощите вещи несколько раз, пока вода не станет полностью прозрачной.

Отжим. Аккуратно отожмите вещи, не скручивая их слишком сильно. Помните, что жесткий отжим может повредить ткань.

Этот способ подходит, если вам нужно привести в порядок пару-тройку вещей. Если же вы хотите понять, как стирать вещи в поездках на длительный срок, стоит рассмотреть и другие варианты.

Способ 2: используем универсальную сухую пасту или спрей

Современная химическая промышленность предлагает решения для тех, кто не хочет тратить время на ручную стирку. Эти средства идеально подходят, когда вам нужно быстро освежить вещь или вывести небольшое пятно.

Сухая паста. Это средство можно нанести прямо на пятно, подождать несколько минут и стряхнуть. Оно отлично справляется с небольшими загрязнениями и не требует использования воды.

Спреи для быстрой стирки. Они предназначены для освежения вещей и удаления запахов. Достаточно распылить средство на одежду и оставить ее высыхать. Это идеальный вариант для футболок и рубашек, которые вы надевали всего один раз.

Способ 3: стирка в душе (совмещаем приятное с полезным)

Это один из самых экономных и эффективных способов, как стирать вещи. Он подходит, если вам нужно постирать всего несколько вещей, например носки или нижнее белье. Их можно взять с собой в душ и постирать там.

Возьмите вещи с собой в душ.

Во время принятия душа намыльте вещи мылом или гелем.

Аккуратно отожмите вещи и повесьте сушиться.

А еще некоторые эксперты советуют стирать вещи прямо на себе, если хотите сэкономить время. Это прозвучит странно, но такой совет давала, например, компания Levi's, известный производитель джинсов. Ее сотрудники утверждают: так ваши брюки будут дольше сохранять оригинальный цвет.

К тому же метод позволяет экономить воду и время, но он не подходит для стирки сильно загрязненных вещей. Если вы хотите узнать, как стирать в поездке вещи более эффективно, попробуйте другие способы.

Способ 4: стирка в пакете

Это идеальный вариант для тех, кто живет в хостеле или кемпинге и не имеет доступа к раковине.

Соберите вещи. Положите грязные вещи в герметичный пакет (с замком).

Налейте воду и моющее средство. Добавьте теплую воду и немного моющего средства.

Стирайте. Закройте пакет и хорошо потрясите его, имитируя работу стиральной машины.

Полоскание. Слейте грязную воду, налейте чистую и снова потрясите. Повторяйте, пока вода не станет прозрачной.

Этот способ помогает экономить воду и не требует много места. Он отлично подходит для тех, кто ищет способы, как стирать вещи в поездках в условиях ограниченного пространства.

Лайфхаки со стиркой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как быстро и правильно сушить вещи в номере отеля

Правильная сушка — это половина успеха. Если вы не хотите, чтобы ваши вещи пахли сыростью или покрылись плесенью, следуйте нашим советам.

Используйте полотенце. После стирки заверните вещь в махровое полотенце и сильно отожмите. Полотенце впитает большую часть влаги.

Вешайте вещи в хорошо проветриваемом месте. Не сушите вещи в шкафу. Лучше всего повесить их на плечики у окна или у кондиционера.

Используйте фен. Если вам нужно высушить вещь очень быстро, используйте фен. Но будьте осторожны, не подносите его слишком близко к ткани.

Дополнительные советы: как ухаживать за одеждой в путешествии

Помимо стирки есть и другие способы сохранить одежду свежей и опрятной.

Используйте саше или ароматизаторы. Положите в чемодан саше с лавандой или другими ароматизаторами. Это поможет сохранить одежду свежей и приятной на ощупь.

Проветривайте одежду. Если вы надели вещь один раз и она не слишком грязная, просто повесьте ее на балкон, чтобы она проветрилась. Этого может быть достаточно.

Используйте салфетки для удаления пятен. В магазинах можно найти специальные салфетки для удаления пятен. Они очень удобны в поездках и могут спасти вашу любимую одежду.

Теперь вы знаете, как стирать в путешествии без проблем. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное, правильно подготовиться и знать несколько простых, но эффективных хитростей.

