Продукты с отрицательной калорийностью: правда или миф?

В мире диетологии и фитнеса существует множество мифов, и один из самых устойчивых — это концепция продуктов с отрицательной калорийностью. Многие убеждены, что есть такие продукты, на переработку которых организм якобы тратит больше энергии, чем получает от них. Это звучит как идеальный способ похудеть: ешь сколько хочешь и сжигай калории! Но насколько это утверждение соответствует действительности? В этой статье мы разберем, что говорят диетологи об этом явлении, и выясним, существует ли отрицательная калорийность в реальности, или это лишь маркетинговая уловка.

Что такое «отрицательная калорийность»?

Концепция отрицательной калорийности основана на представлении, что некоторые продукты, содержащие очень мало калорий, требуют от организма значительных энергетических усилий на свое переваривание. Например, гласит теория, если в 100 граммах сельдерея содержится всего 16 калорий, а на его усвоение уходит 20 калорий, то в итоге мы получаем «минус» 4 калории. Звучит логично, не так ли? Однако диетологи и физиологи опровергают этот миф.

Научный взгляд. На самом деле научные исследования показывают, что наш организм тратит на переваривание пищи лишь 5–10% от ее общей калорийности. Этот процесс называется термогенезом, вызванным питанием. Таким образом, чтобы сжечь 20 калорий, продукт должен содержать не менее 200 калорий, что никак не относится к сельдерею или огурцам.

Миф или реальность? Утверждение о том, что существуют продукты с отрицательной калорийностью, является мифом. Это скорее маркетинговый ход или популярное заблуждение, чем научно доказанный факт. Тем не менее это не означает, что эти продукты бесполезны для похудения. Они по-прежнему играют важную роль в сбалансированном рационе.

Продукты с отрицательной калорийностью: существуют ли Фото: Shutterstock/FOTODOM

От сельдерея до капусты: топ-5 продуктов, которые требуют много энергии на переваривание

Несмотря на то что отрицательная калорийность — это миф, есть продукты, которые действительно требуют от организма больше энергии на усвоение, чем другие. Они богаты клетчаткой и водой, что создает ощущение сытости и помогает контролировать аппетит. Поэтому, составляя свой рацион, обязательно включите их в свой «здоровый» список.

Сельдерей. Именно сельдерею отрицательную калорийность приписывают чаще всего. И хотя это не так, он действительно является низкокалорийным продуктом (всего 16 калорий на 100 г). Он содержит много воды и клетчатки, что помогает улучшить пищеварение и способствует чувству насыщения.

Огурцы. За счет высокого содержания воды (до 95%), огурцы — участники перечней отрицательной калорийности. В них всего 15 калорий на 100 г. Огурцы не только помогают утолить голод, но и способствуют выведению лишней жидкости из организма. Однако отрицательная калорийность огурцов — это скорее красивая метафора, которая говорит о том, что их можно есть практически без ограничений.

Капуста. Все виды капусты, от белокочанной до брокколи, — отличный источник клетчатки и витаминов. В 100 г капусты содержится около 25 калорий, а на ее переваривание организм тратит больше энергии, чем на усвоение, например, сахара.

Грейпфрут. Среди фруктов грейпфрут пользуется особой популярностью у худеющих. Он содержит всего 32 калории на 100 г. Грейпфрут богат витамином C и антиоксидантами. Это один из тех «фруктов с отрицательной калорийностью», которые хоть и не имеют этого свойства в научном смысле, но помогают в процессе похудения.

Яблоки. В яблоках много клетчатки и воды, что помогает ускорить метаболизм. В них около 52 калорий на 100 г. Это отличный перекус, который надолго дает чувство сытости.

Топ-5 продуктов для похудения Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему нельзя похудеть только на сельдерее?

Многие люди, услышав о концепции «отрицательной калорийности», решают, что можно есть исключительно подобные продукты и при этом худеть. Они составляют себе рацион, где есть продукты с отрицательной калорийностью. Список обычно включает одни огурцы, капусту, сельдерей, грейпфруты. Но такой подход не только неэффективен, но и вреден.

Недостаток питательных веществ. Организм нуждается в белках, жирах и углеводах для нормального функционирования. Если вы будете питаться только низкокалорийными продуктами, вы не получите достаточного количества необходимых питательных веществ. Это может привести к анемии, проблемам с волосами и ногтями, а также к общему ухудшению самочувствия.

Снижение метаболизма. При долгом дефиците калорий наш организм начинает сохранять энергию, замедляя обмен веществ. Это приводит к тому, что в будущем вы будете набирать вес даже от небольшого количества еды.

Психологические проблемы. Постоянное ограничение в еде и однообразный рацион могут привести к срывам и расстройствам пищевого поведения.

Таким образом, полагаться на фрукты и овощи с отрицательной калорийностью как на единственное средство для похудения — это большая ошибка.

Что такое отрицательная калорийность Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как использовать низкокалорийные продукты для похудения?

Хотя термин «отрицательная калорийность» — это миф, овощи «с отрицательной калорийностью», то есть малокалорийные, и фрукты с низким содержанием сахара должны быть основой вашего рациона. Они действительно помогают контролировать вес и поддерживать здоровье.

Замена высококалорийных продуктов. Вместо того чтобы есть картофельные чипсы или конфеты, перекусите огурцом, яблоком или сельдереем. Это поможет вам сократить потребление калорий без чувства голода.

Добавление в основные блюда. Добавляйте овощи и фрукты в свои основные приемы пищи. Например, приготовьте большой салат с курицей или рыбой. Или добавьте нарезанный сельдерей в суп.

Смузи. Готовьте смузи из низкокалорийных фруктов с «отрицательной калорийностью» и таких же овощей. Это быстрый и удобный способ получить порцию витаминов и клетчатки.

Использование как «наполнитель». Если вам нужно съесть что-то, чтобы почувствовать сытость, а калорий уже мало, используйте подобные ингредиенты как «наполнитель». Например, добавьте больше огурцов и зелени в салат.

Витамины и минералы в низкокалорийных продуктах

Даже если они не сжигают калории, низкокалорийные продукты — настоящий кладезь полезных веществ. Включив их в свой ежедневный рацион, вы не только помогаете себе похудеть, но и значительно улучшаете общее состояние здоровья.

Огурцы богаты витамином K, который важен для свертываемости крови и здоровья костей. Они также содержат антиоксиданты, такие как бета-каротин и флавоноиды, которые помогают бороться с воспалением.

Отрицательная калорийность: правда или миф Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сельдерей — это источник витамина A, C и K. Он также содержит фолиевую кислоту, калий и клетчатку.

Грейпфрут — чемпион по содержанию витамина C, который укрепляет иммунитет и улучшает состояние кожи.

Яблоки — отличный источник растворимой клетчатки (пектина), которая помогает снижать уровень холестерина и регулировать уровень сахара в крови.

Капуста содержит витамин C, витамин K, фолиевую кислоту и много клетчатки. Это мощный антиоксидант.

Таким образом, польза этих продуктов выходит далеко за рамки простого контроля веса. Они основа здорового питания и залог долголетия.

Итог: миф, который работает

В конечном итоге списки продуктов с отрицательной калорийностью, которые так популярны в интернете, — это, по сути, маркетинговое название для низкокалорийных продуктов. Но это не мешает им быть полезными. Они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, и их включение в рацион — это важный шаг на пути к здоровому питанию.

Самые полезные продукты с низкой калорийностью Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Таким образом, если вы опять натыкаетесь на таблицу продуктов с отрицательной калорийностью, не воспринимайте такую информацию буквально. Просто используйте подобные овощи и фрукты как основу для своего рациона. Они помогут вам чувствовать себя сытыми, контролировать аппетит и худеть. Главное, помнить, что ни один продукт, даже самый низкокалорийный, не сможет заменить сбалансированное питание и физическую активность.

