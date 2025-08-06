Банка фасоли, морковь и сельдерей! Готовим тосканский фасолевый суп! Ароматный, сытный и невероятно вкусный суп в лучших традициях итальянской кухни. Нежная белая фасоль, свежие овощи и пряные травы создают гармоничный вкус, а кейл добавляет полезности. Идеальное блюдо для холодного дня!
Ингредиенты
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Лук-шалот — 3 шт. (мелко нарезать)
- Чеснок — 2 зубчика (измельчить)
- Морковь — 1 шт. (крупная, нарезать)
- Сельдерей — 1 стебель (нарезать)
- Белая фасоль — 550 г (консервированная)
- Розмарин — 1 веточка
- Сушеный тимьян или орегано — ½ ч. л.
- Хлопья чили — ½ ч. л.
- Овощной бульон — 1 л
- Кейл — 1 чашка (стебли удалить)
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- В глубокой кастрюле разогрейте оливковое масло, добавьте лук-шалот и щепотку соли. Обжаривайте на среднем огне 1–2 минуты, затем добавьте чеснок и готовьте еще минуту. Положите морковь и сельдерей, жарьте 5 минут, пока овощи не станут мягкими. Добавьте фасоль, розмарин, тимьян, хлопья чили и влейте овощной бульон. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 15 минут.
- Достаньте веточку розмарина, перелейте треть супа в блендер и пюрируйте до гладкости. Верните пюре в кастрюлю, добавьте кейл и прогрейте еще 2–3 минуты. Приправьте солью и перцем по вкусу.
Подавайте горячим, украсив свежей зеленью и хлопьями чили для пикантности.
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