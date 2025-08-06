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06 августа 2025 в 12:00

Банка фасоли, морковь и сельдерей! Готовим тосканский фасолевый суп

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Банка фасоли, морковь и сельдерей! Готовим тосканский фасолевый суп! Ароматный, сытный и невероятно вкусный суп в лучших традициях итальянской кухни. Нежная белая фасоль, свежие овощи и пряные травы создают гармоничный вкус, а кейл добавляет полезности. Идеальное блюдо для холодного дня!

Ингредиенты

  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Лук-шалот — 3 шт. (мелко нарезать)
  • Чеснок — 2 зубчика (измельчить)
  • Морковь — 1 шт. (крупная, нарезать)
  • Сельдерей — 1 стебель (нарезать)
  • Белая фасоль — 550 г (консервированная)
  • Розмарин — 1 веточка
  • Сушеный тимьян или орегано — ½ ч. л.
  • Хлопья чили — ½ ч. л.
  • Овощной бульон — 1 л
  • Кейл — 1 чашка (стебли удалить)
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. В глубокой кастрюле разогрейте оливковое масло, добавьте лук-шалот и щепотку соли. Обжаривайте на среднем огне 1–2 минуты, затем добавьте чеснок и готовьте еще минуту. Положите морковь и сельдерей, жарьте 5 минут, пока овощи не станут мягкими. Добавьте фасоль, розмарин, тимьян, хлопья чили и влейте овощной бульон. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 15 минут.
  2. Достаньте веточку розмарина, перелейте треть супа в блендер и пюрируйте до гладкости. Верните пюре в кастрюлю, добавьте кейл и прогрейте еще 2–3 минуты. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Подавайте горячим, украсив свежей зеленью и хлопьями чили для пикантности.

Ранее мы готовили сытную мясную солянку! Наваристо, ароматно и всегда кстати.

супы
фасоль
сельдерей
морковь
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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