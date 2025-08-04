Готовим сытную мясную солянку: наваристо, ароматно и всегда кстати

Солянка — это суп, которому не нужно представление. Плотная, кисловатая, с ароматом копченостей и пикантной огуречной ноткой, она заменяет и первое, и второе. Приготовьте большую кастрюлю — гости будут просить добавку.

Отварите 300 г говядины на кости до полной готовности — примерно 2 часа. Достаньте мясо, бульон процедите, говядину разберите на кусочки. Тем временем мелко нарежьте 1 луковицу и 2 соленых огурца, обжарьте их на сливочном масле (1 ст. л.), добавив 1 ст. л. томатной пасты. Потушите все 5 минут.

Нарежьте копчености: по 100 г ветчины, копченого окорока и охотничьих колбасок. Сложите мясо и все нарезки в кастрюлю с бульоном, добавьте огуречно-луковую заправку. Посолите, поперчите, положите лавровый лист, 5-6 маслин без косточек и ломтик лимона. Варите 10–15 минут на медленном огне. Подавать солянку лучше всего со сметаной, зеленью и долькой лимона.

Совет: если хотите суп понасыщеннее, добавьте немного рассола от огурцов или маслин — вкус станет еще более выразительным.

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