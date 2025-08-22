Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 12:32

Консерва превращается в бомбезный салат — вкусняшка с яблоком и тунцом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рыбный салат с яблоком — это свежее сочетание нежной рыбы, хрустящих овощей и легкой кислинки. Сытный, но не тяжелый, он отлично подойдет для обеда или ужина. Простые ингредиенты и быстрый способ приготовления делают его идеальным для любого дня.

Для салата отварите 2 картофелины в мундире, 2 яйца и 1 морковь. Остудите и нарежьте кубиками. Добавьте 1 свежий огурец (мелко нарезанный), 2 маринованных огурца, 100 г зеленого горошка и 200 г тунца (разберите на кусочки). Очистите 1 кисло-сладкое яблоко, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. Аккуратно смешайте все ингредиенты, заправьте 3-4 ст. л. майонеза, посолите по вкусу.

Салат получается сочным, с приятным контрастом текстур: нежная рыба, хрустящие огурцы и яблоко, мягкий картофель. Легкая кислинка маринованных огурцов и яблока балансирует насыщенность тунца и майонеза.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

