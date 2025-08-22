Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Названо блюдо для идеального завтрака, которое зарядит энергией на день

Врач Мизинова: идеальным бодрящим блюдом на утро будет зеленый смузи с клубникой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зеленый смузи с клубникой будет идеальным блюдом на завтрак и зарядит энергией на целый день, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. Для приготовления зеленого смузи она посоветовала использовать любые виды салатов, шпинат, брокколи или мяту.

Первое, что приходит мне на ум для здорового завтрака, — это хороший зеленый смузи. Это смузи, который состоит не из сладких ягод и фруктов, хотя ягоды и фрукты на завтрак — это отличный рацион, который поможет ощущать бодрость. Я говорю именно о зеленом смузи, который содержит зелень. Это могут быть любые виды салатов, шпинат, брокколи, мята и какие-то дикоросы. В травах также можно использовать сельдерей. Из этих компонентов можно собрать смузи, разбавить его медом или добавить какой-то вкусный фрукт, например, арбуз или банан. С клубникой можно получить просто идеальный бодрящий завтрак, — объяснила Мизинова.

Диетолог отметила, что, помимо насыщения, зеленый смузи с клубникой улучшит состояние микрофлоры кишечника. По ее словам, именно это обеспечит бодрость на целый день.

Зеленый смузи с клубникой абсолютно точно зарядит энергией, витаминами и даст насыщение не только нашему организму, но и микрофлоре, которая живет в кишечнике каждого человека. А если наши микробы будут чувствовать себя прекрасно, то и человек будет бодрым на протяжении всего предстоящего дня, — добавила Мизинова.

Также врач порекомендовала обратить внимание на сезонные продукты, которые улучшают щелочную составляющую рациона. Речь идет о фруктах, овощах и листовых продуктах, заключила она.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что употребление ананасов позволяет снизить тягу к сладким продуктам и регулировать аппетит. Дело в том, что в этих плодах содержится бромелайн.

здоровье
красота
врачи
питание
Софья Якимова
С. Якимова
