31 августа 2025 в 13:29

Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Балашихе

Сотрудники МЧС России на месте происшествия Сотрудники МЧС России на месте происшествия Фото: Валерия Калугина/ТАСС

Пожарные ликвидировали открытое горение на месте крупного пожара со складами в Балашихе, сообщили в пресс-службе МЧС России. Сейчас специалисты проливают и разбирают конструкции.

На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций, — сказано в сообщении.

О пожаре стало известно днем в воскресенье, 31 августа. Спасатели тушат огонь на объекте по адресу Звездная, 11. Пламя распространилось на четыре тысячи квадратных метров. На месте работают более 80 пожарных и 30 единиц техники.

До этого в Волгограде был локализован крупный пожар на рынке в Тракторозаводском районе. По данным МЧС, площадь возгорания составила 3,2 тысячи квадратных метров. С территории также были эвакуированы 600 человек, спасатели вывели шестерых из зоны сильного задымления.

Кроме того в Калининграде семилетний мальчик получил ожоги, пытаясь пожарить сосиски на мангале во дворе частного дома. Инцидент произошел 28 августа в поселке Родники, когда компания детей решила отметить окончание летних каникул пикником.

