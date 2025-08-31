В МЧС раскрыли площадь масштабного пожара в Балашихе МЧС: пожар в Балашихе достиг 4 тысяч квадратных метров

В Балашихе горят складские помещения, общая площадь пожара составляет 4 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ведомстве уточнили, что спасатели тушат огонь на объекте по адресу Звездная, 11. Работу пожарных осложняет сильная задымленность и большая горючая загрузка склада. На месте с пожаром борются более 80 человек и 30 единиц техники, добавили в пресс-службе МЧС.

Также сообщалось, что пожарные не могут справиться с огнем в складских помещениях в подмосковной Балашихе. Авторы со ссылкой на очевидцев отметили, что пламя перекинулось на соседние здания.

Ранее в Санкт-Петербурге на Малой Балканской улице произошел пожар в квартире. Возгорание охватило около 10 квадратных метров и затронуло балкон. Были госпитализированы 48-летний мужчина и 49-летняя женщина, их доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В Нижнем Новгороде до этого загорелся многоэтажный дом. Погибла женщина, пострадали 10 человек, в том числе ребенок.