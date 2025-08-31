Пожар со склада в Балашихе перекинулся на соседние здания

Пожарные не могут справиться с огнем в складских помещениях в подмосковной Балашихе, сообщил Telegram-канал Baza. Очевидцы рассказали, что пламя перекинулось на соседние здания. Информация о причинах и обстоятельствах ЧП не приводится.

По предварительным данным, горят помещения Балашихинского опытного химического завода и компании ТДК. Они занимаются продажей бытовой химии. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее сообщалось, что пожар случился в автосервисе на улице Звездной. Очевидцы утверждают, что слышат взрывы. По их словам, огонь и дым, поднимающиеся с места ЧП, видно из нескольких районов города.

Ранее в Санкт-Петербурге на Малой Балканской улице произошел пожар в квартире. Возгорание охватило около 10 квадратных метров и затронуло балкон. Были госпитализированы 48-летний мужчина и 49-летняя женщина, их доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В Нижнем Новгороде до этого загорелся многоэтажный дом. Погибла женщина, пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Семеро были доставлены в больницу, еще трое отказались от госпитализации. Пожар распространился на 900 квадратных метров и затронул 13 квартир. На месте работали более сотни спасателей и несколько десятков единиц техники.