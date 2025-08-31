День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 13:07

В украинском городе повреждено предприятие критической инфраструктуры

В Нежине Черниговской области повреждено предприятие критической инфраструктуры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В городе Нежине Черниговской области повреждения получило одно из предприятий критической инфраструктуры, передает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на власти города. Информации о пострадавших нет.

В результате в городе пока нет воды и света, — сказано в сообщении.

Как пишет Telegram-канал «Политика страны», эту информацию подтвердил мэр города Александр Кодола. В Нежине проживает порядка 74 тысяч человек.

Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские войска нанесли удар по военному аэродрому Певцы на окраине Чернигова. По его данным, также были поражены склады боеприпасов, пункты дислокации подразделений, линии связи и транспортные узлы города. Он добавил, что ударам подверглись районы Нежина и Прилук. По предварительной информации, разрушено помещение с тренирующимися пилотами и есть попадания по ангарам с самолетами. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В российском военном ведомстве тем временем сообщили о поражении портовой инфраструктуры, которую Вооруженные силы Украины использовали в своих интересах. Отмечается, что удар также пришелся по зенитно-ракетной системе NASAMS, произведенной в Норвегии.

Черниговская область
вода
электричество
предприятия
инфраструктуры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польские байкеры устроили провокацию? Что за мемориал «Медное», версии
Огромный оползень разрушил ключевую магистраль Норвегии
Пенсионерка отдала мошенникам дорогое колье на «экспертизу»
Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 31 августа, могла ли спастись
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Беременную украинку пнули ногой в живот за попытку защитить спутника от ТЦК
В Самарской области задержали футболистов-мигрантов из Team Young
Успенская раскритиковала избранника своей дочери
В Нижегородской области мужчина рассказал следователям о суррогате и умер
Россиянам рассказали о небесном покровителе педагогов и учебного процесса
Прокуратура проверит массовое отравление людей алкоголем в Балахне
Как легко постирать вещи в поездке: инструкция для путешественников
Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Балашихе
3 сентября близко: история песни Михаила Шуфутинского и мемов про нее
Названа причина задержек рейсов в аэропорту Сочи
В Белоруссии начались учения ОДКБ
Дрон ВСУ ранил водителя автомобиля в Белгородской области
Гонконгские инженеры создали уникального робота-скакуна
В Литве предложили восстановить болота на границе с Белоруссией
«Финансовая удавка»: экономист развеял миф о пользе миграции
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.