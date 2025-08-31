В украинском городе повреждено предприятие критической инфраструктуры

В городе Нежине Черниговской области повреждения получило одно из предприятий критической инфраструктуры, передает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на власти города. Информации о пострадавших нет.

В результате в городе пока нет воды и света, — сказано в сообщении.

Как пишет Telegram-канал «Политика страны», эту информацию подтвердил мэр города Александр Кодола. В Нежине проживает порядка 74 тысяч человек.

Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские войска нанесли удар по военному аэродрому Певцы на окраине Чернигова. По его данным, также были поражены склады боеприпасов, пункты дислокации подразделений, линии связи и транспортные узлы города. Он добавил, что ударам подверглись районы Нежина и Прилук. По предварительной информации, разрушено помещение с тренирующимися пилотами и есть попадания по ангарам с самолетами. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В российском военном ведомстве тем временем сообщили о поражении портовой инфраструктуры, которую Вооруженные силы Украины использовали в своих интересах. Отмечается, что удар также пришелся по зенитно-ракетной системе NASAMS, произведенной в Норвегии.