Гонконгские инженеры создали уникального робота-скакуна В Гонконге создали робота-скакуна, прыгающего с грузом в девять раз тяжелее его

В Гонконге инженеры разработали уникального робота-скакуна, передает Telegram-канал Baza. Устройство способно прыгать с грузом, который в девять раз тяжелее его самого.

Квадрокоптер оснащен пружинной ножкой, закрепленной снизу. Для выполнения прыжка двигатели аппарата ускоряются в направлении земли, что способствует накоплению большего количества энергии.

Масса робота составляет всего 220 граммов, однако он способен перевозить грузы весом до двух килограммов. Для обеспечения устойчивости и предотвращения падений робот оборудован нейросетью. Встроенный компьютер в режиме реального времени определяет оптимальный угол и ориентацию для посадки.

Ранее на Международном железнодорожном салоне «PRO//Движение.Экспо» специалисты научно-исследовательского института «НИИАС» ОАО «РЖД» представили необычного робопса. Разработку оснастили камерами и лазерными локаторами. Научно-исследовательский институт заявил о возможности использования робота для диагностики подвижного состава на потенциально опасных участках железных дорог.