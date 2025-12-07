ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 07:59

В Генконсульстве отреагировали на смерть россиянки в Гонконге

Генконсульство РФ контактирует с полицией по поводу смерти россиянки в Гонконге

Фото: Ben Marans/Keystone Press Agency/Global Look Press
Генконсульство России в специальном административном районе КНР Гонконг (Сянган) поддерживает связь с полицией по поводу смерти российской гражданки в одном из отелей, сообщили в российском диппредставительстве. По предварительной информации, на теле женщины не нашли следов насильственной смерти, передает ТАСС.

Дипломаты связались с правоохранительными органами и получили от них официальный ответ, в котором сообщается о начале расследования. По предварительной информации, признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина смерти устанавливается, — сообщили в генконсульстве.

Ранее сообщалось, что в отеле Гонконга нашли тело 35-летней российской туристки. По информации источников, все произошло в гостинице Kew Green, которая находится в торговом районе Ваньчай. Женщину обнаружили без сознания в ее номере, а прибывшие медики констатировали смерть. Точные обстоятельства смерти женщины предстоит выяснить при вскрытии.

До этого стало известно, что российская туристка пропала вместе с ребенком на острове Пхукет. Семья отправилась в Таиланд 26 ноября, чтобы отпраздновать семилетие дочери. Туристы планировали отправиться на экскурсию по островам 1 декабря. После этого их телефоны перестали отвечать, и больше никаких сообщений от них не поступало.

