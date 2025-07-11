Генерал пригрозил расследованием скандальной блогерше в военном самолете Генерал Попов не исключил расследования против блогерши в военном самолете

Генерал-майор авиации Владимир Попов в разговоре с NEWS.ru допустил, что из-за блогерши Марии Шалаевой может начаться расследование. Девушка сняла на видео свой полет на военном самолете в закрытый аэропорт Ростова.

И этим сейчас хвастаться ни в коем случае нельзя. Значит, сейчас накажут. Найдут, какой это был самолет, где она была, и этих ребят накажут. <…> Не дай бог, это все дойдет до руководителей силовой структуры, министра обороны. По шапке все получат, сверху донизу. Эта бездумность, допущенная блогершей, аукнется всем, — сказал генерал.

Попов отметил, что гражданские лица могут летать на военных самолетах в особых случаях. Например, эта возможность доступна волонтерам или супругам тяжелораненых мужей. Однако теперь, как отметил генерал, контроль за такими перевозками явно ужесточат.

Он также не исключил, что после инцидента с Шалаевой будет дано указание запретить все полеты на закрытый аэродром в Ростове. По словам генерала, из-за этого пострадают люди, которым нужна была оперативная помощь в переброске.

И потом многие годы или месяцы этот запрет будет действовать. Люди пострадают, которым нужна была эта оперативная помощь в переброске. Это незрелый человек, — добавил Попов.

Ранее председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой заявил, что Шалаева подставила своего возлюбленного — пилота военного самолета. По словам общественного деятеля, молодого человека могут уволить, если он окажется военнослужащим.

Блогерша заявила о полетах в закрытый аэропорт Ростова со своим возлюбленным, однако удалила публикацию после того, как ее пост привлек внимание журналистов. Речь идет о воздушной гавани Платов, которая не принимает гражданские самолеты уже три года.