Система ПВО отразила массированную ракетную атаку ВСУ на Россию Сальдо: над территорией Херсонской области сбиты семь ракет ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы противовоздушной обороны отразили семь ракет, запущенных Вооруженными силами Украины, написал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, снаряды противника направлялись в сторону Крыма, однако были сбиты.

Только что наши зенитчики отразили массированное ракетное нападение врага на южные регионы Российской Федерации. Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов и летевших на Крым. Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке, — написал Сальдо.

На данный момент ракетная опасность в регионе отсутствует, добавил он. Никто из мирных жителей не пострадал, разрушений также нет. По словам Сальдо, системы противовоздушной обороны продолжают находиться в состоянии полной готовности.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские военные пытались атаковать территорию Россию с помощью беспилотников, два из которых были сбиты российскими системами противовоздушной обороны над Брянской и Курской областями. Информация о пострадавших, а также разрушениях не сообщалась.