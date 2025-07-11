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11 июля 2025 в 18:42

В России предложили ввести новые выплаты для добровольцев

Глава ВР Резяпов предложил выплатить по 200 тысяч рублей всем добровольцам в РФ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Региональным властям следует последовать примеру Крыма, где ввели единовременные выплаты 200 тысяч рублей для добровольцев СВО, которые поступили на службу с 24 февраля по 21 сентября 2022 года, заявил NEWS.ru глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, ранее эта категория бойцов не подпадала под действие указа президента РФ Владимира Путина о федеральных выплатах.

«Ветераны России» готовят обращение ко всем главам субъектов Российской Федерации с предложением ввести аналогичные [Крыму] единовременные выплаты для добровольцев и военнослужащих, которые с 24 февраля по 21 сентября 2022 года добровольно поступили на службу, в том числе в созданные по решению органов власти добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе СВО до начала частичной мобилизации. Эти бойцы ранее не подпадали под действие указа президента о федеральных выплатах, — сказал Резяпов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти республики выплатят по 200 тысяч рублей гражданам, участвовавшим в СВО до мобилизации. По его словам, мера затронет тех, кто вступил в ряды ВС РФ с 24 февраля по 21 сентября 2022 года.

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добровольцы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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