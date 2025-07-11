Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 18:35

В одном регионе участникам СВО выплатят по 200 тысяч рублей, но с условием

В Крыму участвовавшим в СВО до мобилизации бойцам выплатят по 200 тысяч рублей

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Власти Крыма выплатят по 200 тысяч рублей военным, участвовавшим в СВО до мобилизации, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, мера затронет тех, кто вступил в ряды ВС РФ с 24 февраля по 21 сентября 2022 года.

Принял решение о введении выплат нашим воинам, которые участвовали в СВО с 24 февраля по 21 сентября 2022 года, то есть до начала мобилизации. <...> Считаю, что будет справедливо выплатить каждому бойцу по 200 тысяч рублей, исходя из размера единовременных выплат, действовавших на тот момент, — отметил глава республики.

Аксенов уточнил, что выплаты получат те, кто уходил на службу из военкоматов или пунктов отбора в Крыму. Семьям погибших, если они не получали выплату, тоже перечислят эту сумму.

Ранее Министерство обороны России предложило выплачивать контрактникам по 400 тысяч рублей за участие в контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях. Выплата будет положена тем, кто заключил контракт после 9 августа 2024 года.

В Госдуме тем временем началась подготовка ко второму чтению поправки к закону, позволяющие получить статус ветерана боевых действий добровольцам в Курской области. Речь идет о прилегающих к зоне СВО районах страны. В перечень также вошли пожарные, сотрудники учреждений и органов УИС, прокуроры, сотрудники СК и органов принудительного исполнения, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ.

СВО
Крым
выплаты
мобилизация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РФ раскрыли перспективы сотрудничества в Арктике на фоне расширения НАТО
Путин поручил принять меры по защите детского отдыха в России
«Алюминиевые шапочки»: в РФС дали совет любителям теорий заговоров
Акиньшина, серый список актеров, запрет Латвии: как живет Данила Козловский
«Будет кое-что происходить»: Трамп о конфликте России и Украины
Угроза смертной казни нависла над молодым россиянином в Таиланде
S7 раскрыла дату возобновления рейсов в Геленджик из Москвы
В США заявили о необходимости наращивать потенциал НАТО на фоне мощи России
Популярная российская комедия получит египетский ремейк
Пенсионер-расчленитель и маленькие насильники: дикие ЧП за день
В Совфеде рассказали, кто больше всего устал от Украины
Убирают свидетелей: загадочная смерть очевидца смены пола Брижит Макрон
Выдвинутый на пост посла США в Малайзии политик выступил с бойкотом
Летавшая на военном самолете блогерша угрожала экс-мужу отправкой на СВО
В России предложили ввести новые выплаты для добровольцев
Военкор заявил о переходе под контроль ВС России еще одного поселка в ДНР
Путин изменил форму российских военных
В России решили бороться с матом
В России собираются начать «учебную революцию»
В одном регионе участникам СВО выплатят по 200 тысяч рублей, но с условием
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.