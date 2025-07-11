В одном регионе участникам СВО выплатят по 200 тысяч рублей, но с условием

В одном регионе участникам СВО выплатят по 200 тысяч рублей, но с условием В Крыму участвовавшим в СВО до мобилизации бойцам выплатят по 200 тысяч рублей

Власти Крыма выплатят по 200 тысяч рублей военным, участвовавшим в СВО до мобилизации, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, мера затронет тех, кто вступил в ряды ВС РФ с 24 февраля по 21 сентября 2022 года.

Принял решение о введении выплат нашим воинам, которые участвовали в СВО с 24 февраля по 21 сентября 2022 года, то есть до начала мобилизации. <...> Считаю, что будет справедливо выплатить каждому бойцу по 200 тысяч рублей, исходя из размера единовременных выплат, действовавших на тот момент, — отметил глава республики.

Аксенов уточнил, что выплаты получат те, кто уходил на службу из военкоматов или пунктов отбора в Крыму. Семьям погибших, если они не получали выплату, тоже перечислят эту сумму.

Ранее Министерство обороны России предложило выплачивать контрактникам по 400 тысяч рублей за участие в контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях. Выплата будет положена тем, кто заключил контракт после 9 августа 2024 года.

В Госдуме тем временем началась подготовка ко второму чтению поправки к закону, позволяющие получить статус ветерана боевых действий добровольцам в Курской области. Речь идет о прилегающих к зоне СВО районах страны. В перечень также вошли пожарные, сотрудники учреждений и органов УИС, прокуроры, сотрудники СК и органов принудительного исполнения, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ.