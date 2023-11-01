В Севастополе объявили воздушную тревогу второй раз за день Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале и разместил там видеоинструкцию с дальнейшими действиями. При нахождении в многоквартирном доме жителям, не знающим о расположении ближайшего укрытия, рекомендовано отключить газ и электричество и отойти дальше от окон. Тем, кто направляется в укрытие, рекомендовано взять с собой вещи первой необходимости.

Внимание всем! Воздушная тревога! — написал глава города.

Последний раз воздушная тревога в крымском городе объявлялась в 06:47 утра 1 ноября. Глава Севастополя также публиковал инструкцию с рекомендациями, что необходимо делать в такой ситуации. Он призывал жителей Севастополя принять меры предосторожности, в том числе по возможности отправиться в ближайшее укрытие.

В ночь на 30 октября Развожаев предупредил местных жителей, что Черноморский флот отбивает атаку беспилотных летательных аппаратов. Нападение произошло рано утром. Тогда, по данным Минобороны РФ, российские силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова.